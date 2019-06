Evitare il danno erariale, l’esposto delle Associazioni circa le illegittimità degli incarichi dirigenziali al Comune di Sorrento.

Da un quesito sollevato dall’esponente democratico Ivan Gargiulo, un esposto indirizzato tra l’altro alla Corte dei Conti. Con il quale si chiede l’annullamento della procedura di selezione alla nomina di due dirigenti per la durata inferiore a quella prevista dalla legge.

Sorrento – Evitare un danno erariale alle casse comunali è l’obbiettivo dell’ennesimo intervento, delle Associazioni contro le illegalità, a favore della cittadinanza sorrentina. L’ esposto indirizzato al Ministero della Pubblica Amministrazione, al Prefetto, alla Corte dei Conti, nonché al Comune di Sorrento, stavolta ha come oggetto le procedure selettive per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, indette con determinazioni dirigenziali. Tramite le quali si stabiliva che il contratto di lavoro da stipularsi con i candidati vincitori delle selezioni sarebbe cessato con la naturale scadenza del mandato del Sindaco. Previsto per il maggio 2020.

Prendendo spunto dal recente quesito posto in Consiglio Comunale dal capogruppo del Pd, Ivan Gargiulo circa l’annullamento della procedura di selezione che ha che ha portato alla nomina del Dott. Donato Sarno e dell’Ing. Alfonso Donadio, rispettivamente a reggenti del IV° Dipartimento (Patrimonio e Tributi) e del V° Dipartimento (Antiabusivismo ed Edilizia Privata), le associazioni non hanno perso tempo e reputando tali nomine illegittime hanno chiesto un intervento degli enti istituzionali preposti affinché su tale questione si eviti un danno erariale alle casse del Comune a seguito di un sicuro contenzioso tra le parti. Dove il Comune risulterebbe di sicuro soccombente e quindi obbligato al risarcimento dei danni prodotti ai due dirigenti risultati primi classificati nelle procedure selettive. Infatti, come ben sottolineato negli interventi dell’esponete democratico, la durata del contratto di lavoro da stipularsi con i candidati espressamente indicati nelle relative determine di indizione, risulta di gran lunga inferiore a quella minima prevista per legge (che è di tre anni, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenze nn. 478/14 e 11015/17 e in ultimo dal TAR Lecce con ordinanza del 9.01.2019). Gli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti assunti tempo determinato sulla base dell’articolo 110 del DLgs n. 267/2000 devono avere la durata minima di 3 anni e quella massima è fissata in 5 anni: si applicano cioè le stesse disposizioni stabilite per gli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti in servizio a tempo indeterminato. Sarà la Segretaria Generale nella seduta odierna del Consiglio Comunale a chiarire tale situazione, che in modo evidente sembrerebbe …essere sfuggita di mano. – 05 giugno 2019 – salvatorecaccaviello

Art. 110. Incarichi a contratto