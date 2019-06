Eventi in Campania, a Ravello “Appuntamento in giardino” e Musei aperti. Festa a Vico in Penisola

Eventi in Campania, a Ravello “Appuntamento in giardino” e Musei aperti. A Sorrento apertura Piazza Laura, festa della Repubblica e Ascensione con le infiorate in alcuni comuni .

In questa prima settimana del mese di giugno che coincide con il fine settimana e, per quanto riguarda gli eventi, anche questi giorni del 1 e del 2 giugno è possibile divertirsi in Campania. Per la Penisola Sorrentina domnia Festa a Vico a Seiano di Vico Equense , troverete tutto in enogastronautanews, poi a Sorrento inaugurazione Piazza Lauro sempre domani. In Costiera amalfitana domina Ravello , nella Città della Musica sempre eventi di qualità organizzati dall’amministrazione Di Martino.

Prende il via oggi 1 giugno e proseguirà anche per domenica 2 la manifestazione “Appuntamento in Giardino”, promosso dall’ APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, al quale ha aderito anche Villa Rufolo a Ravello. Il parco del monumento simbolo di Ravello, normalmente aperto al pubblico dalle 9 alle 20.30, offrirà, a tutti coloro che si prenoteranno (segreteria@villarufolo.it – tel 089857621), visite guidate da esperti agronomi e dal direttore del complesso sabato 1 giugno (alle 11 e alle 17) e domenica 2 giugno (alle 11) ad un prezzo speciale di 5 euro.

Rassegna di cori polifonici – Maiori Collegiata

Stasera, sabato 1° Giugno alle ore 19.30, nell’incantevole scenario della Collegiata di S.

Maria a Mare di Maiori, luogo di antica e radicata devozione mariana, avrà luogo la

Terza Rassegna di Cori Polifonici “Città di Maiori”. ell’ organizzare e promuovere la manifestazione, quest’anno si è pensato di dare risalto all’evento per cui la comunità maiorese sta vivendo un particolare Anno Straordinario Mariano e cioè il 250° Anniversario dell’Incoronazione della Statua lignea di S. Maria a Mare, Patrona della Città.

“Tributo a Leonardo” – danza classica – Auditorium Oscar Niemeyer – Ravello

L’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello è pronto ad accogliere, sabato 1 giugno alle 19.30, il “Tributo a Leonardo”, 120 minuti di danza che traducono in passi i percorsi di vita, i disegni e le opere d’arte del genio italiano della pittura e della meccanica. Ad interpretare il linguaggio dell’ars coreutica saranno la Compagnia di Danza Classica del Polo Regionale, la Compagnia di Danza Classica e Contemporanea del Liceo Alfano I e gli studenti del Conservatoire Paul Dukas di Parigi correlato con la scuola salernitana dal progetto di scambio culturale “Echange de culture coreografique”.

“La locandiera napoletana…anche troopo!” – Amalfi

Domenica 2 giugno alle 19.30 al Centro Monsignor Marini di Amalfi andrà in scena “La Locandiera napoletana…anche troppo!”, il saggio finale del corso di laboratorio teatrale realizzato dall’Associazione Kaleidos e diretto da Maria Nolli e Ippolito Civale per l’anno 2018/19. Qui altre info sullo spettacolo.

Musei aperti per la Festa della Repubblica

Il prossimo 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica Italiana, i Musei provinciali di Salerno resteranno aperti, ad esclusione del Museo Archeologico dell’Agro Nocerino di Nocera Inferiore che resterà chiuso al pubblico. Qui l’elenco dei musei aperti nel Salernitano il 2 giugno.

Bufala Village – Caserta

Fino al 2 giugno nei pressi dei Giardini di Maria Carolina, nelle vicinanze della Reggia di Caserta, si svolgerà il Bufala Village, una festa che nasce per valorizzare e rendere omaggio a questo particolare animale dal cui latte nasce la Mozzarella di Bufala Campana Dop. Oltre la mozzarella sarà possibile gustare anche carne, formaggi, liquori. Nei tanti giorni del evento ci saranno momenti di degustazione e poi tanto altro come gare gastronomiche, show cooking, convegni e incontri con operatori del settore.

Assalto al castello e rievocazione storica a Marigliano (NA)

Fino al 2 giugno a Marigliano si terrà Gens Mariliani, alla corte del Duca una bella e fedele rievocazione storica con suggestive scenografie e costumi d’epoca organizzata dall’associazione culturale Pan Polis. “Gens Mariliani – la Corte del Duca” si svolge all’imbrunire nei pressi del Castello Ducale di Marigliano con tantissimi eventi tra cui un corteo di circa 500 figuranti con abiti d’epoca, una sfilata dei tamburieri e tante altre ricostruzioni d’epoca con costumi e scenografie eccezionali. Poi visite al Castello Ducale e mostre di gioielli medievali e di pittura, giochi medievali, partite di scacchi viventi, mostre di arti contadine e tanto altro. Da non perdere gli spettacoli di sbandieratori di Cava de’ Tirreni e le tante taverne con cibi e pietanze del periodo storico rievocato.

BirrArt Sud a Cesinali (AV)

La manifestazione si terrà l’1 e il 2 Giugno dalle 19 e presenta una grande attenzione alle buone e gustose Birre artigianali. Ad oggi i burrifici artigianali in Italia sono più di 800, ed in Campania più di 50 e in provincia di Avellino ne contiamo 6. BirrArt Sud è un nuovo e innovativo Festival sulla birra artigianale che vede la partecipazione di alcuni dei principali Birrifici campani, la presenza di stand gastronomici, di laboratori di approfondimento, cene con accurati abbinamenti birra-cibo.

MozzarelliAmo 2019 alla Vaccheria di Caserta

Nella frazione di Vaccheria di Caserta si terrà la bella manifestazione “MozzarelliAmo” il grande evento organizzato dalla Pro loco “L’antico Borgo di Vaccheria”. MozzarelliAmo si terrà nei primi 3 weekend di giugno e precisamente nei giorni 1 e 2 giugno, 8 e 9 giugno e 15 e 16 giugno. Non mancheranno musiche e balli popolari.

La sagra della patata novella a Marigliano (Av)

Oggi a Marigliano si rinnova l’ appuntamento con la Sagra della Patata Novella, una manifestazione che ha nel suo dna la promozione efficace di uno dei prodotti di eccellenza del territorio di Marigliano e dell’agro nolano. Anche quest’anno questo sfizioso appuntamento è il risultato dell’impegno e del lavoro dell’associazione Ambiente Azzurro onlus e della Pro loco Civitatis di Marigliano

Atella Sound Circus – Succivo (CE)

Fino al 2 giugno a Succivo torna l’Atellana Sound Circus, dedicata alla musica e agli artisti di strada. La manifestazione avrà luogo nel bellissimo Casale di Teverolaccio di Succivo, cittadina a metà strada tra Napoli e Caserta.