Nella mitica Baia di Puolo lo stabilimento 5 Mare fa la differenza. L’imprenditore manager Bruno Cinque è riuscito a coinvolgere tutta la famiglia nella conduzione e gestione dai tanti servizi balneari. Le imprese a conduzione familiare sono quelle che portarono al boom economico degli anni ’60, esse sono elastiche e versatili, e producono quasi il doppio di una impresa con pari numero di addetti. Su questi lettini si può anche solamente godersi il sole e il panorama, fatto delle sostruzioni delle antiche ville romane, al borgo pescatori, alla terrazza del Comandante, ove Don Achille Lauro in costume adamitico faceva ginnastica all’alba. Ma possiamo anche fare una escursione in gommone lungo l’Area Marina Protetta fino ai Galli o a Capri, con o senza Skipper Giovanni, che ci racconta e delucida, e ci porta ad incontrare i delfini o ci mostra la strada Krupp a Capri. Salotto con musica in sottofondo e bar accogliente con sorriso di Carmela. Il pranzo poi, è tutta una storia, il menù è corto, a chilometro zero, pizza, panini o frittura e importantissimo, quello che offre il peschereccio al rientro dalla mattinata, perlopiù castaurielli, polipi o calamari,che l’abile chef, la signora moglie, li passa in olio bollente e son serviti con limone.

Ma Bruno con la famiglia è noto nel corso degli anni per essere anche una attenta vedetta del territorio, quando il sole scalda le teste e in mare circolano tutti i tipi, i suoi soccorsi sono preziosi e salvano le vite.