ESCLUSIVA-Sorrento, taglio vegetazione Vallone dei Mulini: parte interrogazione parlamentare

Parte una interrogazione parlamentare, da parte di Loredana De Petris del Gruppo Misto Liberi e Uguali, per quanto riguarda le operazioni di taglio della Vegetazione al Vallone dei Mulini di Sorrento.

Questa la prima parte dell’interrogazione:

“nel comune di Sorrento (Napoli) sono in corso operazioni di taglio di vegetazione sulle sponde dell’alveo del vallone dei Mulini nei pressi del rudere dell’antico mulino. L’intervento di “messa in sicurezza e rimozione detriti da crollo dal fabbricato che si sta eseguendo in questi giorni, sulla scorta di una richiesta fatta nel 2016 dalla società “Il Maccheronificio Srl” proprietaria del fabbricato, parrebbe motivato dalla necessità di messa in sicurezza del rudere che apparirebbe, come descritto nella relazione tecnica allegata alla SCIA, lesionato e a rischio di crollo;

le operazioni di “eliminazione delle erbe” dal rudere hanno tuttavia interessano anche arbusti ed alberi cresciuti spontaneamente, come si evidenzia nette foto dello stato dei luoghi. Il taglio degli alberi, degli arbusti e della vegetazione spontanea viene effettuato nel periodo più delicato per la nidificazione a tutela degli uccelli, dei chirotteri e dei rari anfibi che nel delicato ecosistema trovano rifugio;

in questo periodo, infatti, e fino a fine luglio, gli uccelli sono in fase del dl taglio di vegetazione, rami ed alberi rappresenta una condanna senza appello per le uova e i piccoli accuditi nei nidi dai genitori”.

Nelle foto il dettaglio.