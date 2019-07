Sembra siano cominciati i tanti criticati lavori al Vallone dei Mulini a Sorrento. Come vi avevamo rivelato una ventina di giorni fa, è stata concessa l’autorizzazione paesaggistica che darà il via agli interventi di riqualificazione sia dell’edificio che del costone.

Il Vallone rappresenta uno dei luoghi più belli e suggestivi di Sorrento, fortemente legato alla storia della città e che rappresenta un forte legame con il passato della città del Tasso. Ma, trattandosi di un “monumento”, i lavori che verranno eseguiti stanno già scatenando delle polemiche perché si teme possa essere completamente stravolta la natura del Vallone.

Dopo la denuncia del WWF Terre del Tirreno, tutto è finito al centro di interrogazioni comunali, regionali e parlamentari. Il consigliere d’opposizione Paolo Esposito ha firmato una richiesta di informazioni indirizzata proprio al sindaco di Sorrento, oltre che al presidente del consiglio Comunale, alla Segretaria generale, al Comandante del VV.UU. e alla Sovrintendenza di Napoli. Anche Rosario Lotito del Movimento 5 Stelle ha espresso la sua, con toni forti, sui social. Si è mosso persino il consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Noi abbiamo intervistato in esclusiva Rosario Fiorentino e Paolo Esposito. “La nostra richiesta ha come obiettivo quello di fare chiarezza. Vogliamo che i lavori, se devono essere eseguiti, vengano portati avanti con uno scrupoloso rispetto della legge. Non c’è cartellonistica, nulla: i cittadini hanno diritto di sapere – ha dichiarato Fiorentino.

“I sorrentini vengono da me per conoscere informazioni in merito e io purtroppo non posso accontentarli – ha detto Esposito – Non c’è alcuna carta esposta che ci informa dei dettagli sui lavori. I cittadini vogliono sapere.