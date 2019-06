Esame di Maturità: esaminiamoci e chiediamoci...

Tanti i ragazzi che stamattina si sono apprestati a svolgere la prima prova della maturità. Al di là di ogni possibile aspettativa, quest’anno Ungaretti è stato prediletto rispetto a Pirandello e Leopardi, poeti più quotati dai bookmaker. Immancabile la tensione sui volti dei ragazzi, ma allo stesso tempo tutti grintosi per dare il meglio di sé.

Stamattina Positanonews presente dinanzi al Ministero della Pubblica Istruzione a Roma, dove il Ministro Marco Bussetti ha dedicato un post sui suoi social per un in bocca al lupo generale!