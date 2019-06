Emozioni e applausi per lo spettacolo di fine anno accademico dell\'asd Dream\'s Dance Academy

E’ stato un intenso momento di spettacolo quello vissuto ieri sera a Ricigliano, nella gremitissima piazza Europa, dove sì è svolto lo spettacolo di fine anno accademico della scuola di

danza Asd ‘Dream’s Dance Academy, diretta dalla maestra Benny Dente, con sede a San Gregorio Magno (Sa).

Un programma ricco di appuntamenti che hanno accontentato davvero tutto il numeroso pubblico presente. La serata ha preso il via con il coro di “Voci del Bondone” – Sopramonte Trento, seguito dall’esibizione del Gruppo Folkloristico “Il Platano”, ma a tenere l’attenzione sono state le giovani allieve dell’ Asd ‘Dream’s Dance Academy che, per 2 ore si sono esibite in danze e coreografie, spaziando dal classico, al contemporaneo, all’hip hop, fino al folk.

Uno spettacolo che ha regalato emozioni, grazie anche alla presenza delle allieve più piccole che ha entusiasmato il pubblico presente con lunghi applausi.

Un altro momento entusiasmante è stato regalato dalla sfilata di abiti da cerimonia prima e di abiti da sposa dopo, dell’atelier Emozioni Sposa di Gerarda Botta che, ha scelto per l’occasione giovani ragazze del posto alla loro prima esperienza in passerella, proprio a testimoniare che tutti abbiamo la possibilità di indossare abiti belli senza differenza di peso e di altezza.

Intense anche le esibizioni degli ospiti internazionali: i ballerini e maestri internazionali Bogdan Iver – Aurora Pacetti che hanno affascinato con le loro movenze artistiche.

“Vorrei ringraziare tutti per questa bellissima serata di spettacolo”, afferma la direttrice, coreografa e regista Benny Dente “a cominciare dalle allievi, anche le più giovani che al loro debutto sul palco sono state davvero bravissime, poi, devo ringraziare tutte le istituzioni del territorio e le associazioni che ci hanno sostenuto con la loro presenza. Inoltre, ringrazio la presentatrice dott.ssa Olga Robertazzi; l’artista dott. Nicola Iuzzolino, la mia assistente Angelica Perna e tutti quanti hanno contribuito al successo dello spettacolo”.

“E’ stato un anno pieno di sacrifici, ma sono stati ampiamente ripagati dal successo della serata”, conclude la direttrice Benny Dente.

L’asd Dream’s Dance Academy è diventata in pochi anni una realtà associativa importante per il territorio, con l’obiettivo di promuovere e divulgare l’arte della danza nelle sue diverse forme e ci sono tutte le premesse per un futuro ricco di nuovi successi e nuove avventure.