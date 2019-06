Edward Norton torna in Costiera: questa sera cena a «Le Arcate» di Atrani

Oramai lo possiamo dire: l’attore hollywoodiano Edward Norton è un habitué della Costiera Amalfitana dal momento che da un paio anno decide di trascorrere le sue vacanze estive proprio tra i nostri splendidi borghi.

Complice come sempre l’amicizia con Giuseppe Palumbo, la star di Hollywood, famosa per aver interpretato Hulk e recitato nel famosissimo film Fight Club di David Fincher, si sta godendo un periodo di relax lungo la Divina che raggiunge, come di consueto, nel mese di giugno.

E come ormai accade da un paio di anni, anche questa volta Norton si è concesso una pausa gastronomica al ristorante Le Arcate di Atrani dove è stato accolto come uno di casa dai proprietari Andrea e Antonio Buonocore.

Norton si è accomodato in uno dei tavoli della terrazza de “Le Arcate” che danno direttamente sul mare ed ha gustato uno dei piatti tipici del ristorante: gli scialatielli fatti in casa con gamberi e zucchine oltre che una insalatona mista Costiera rigorosamente senza prosciutto. Norton ha cenato a “Le Arcate” anche due giorni fa quando ha gustato sempre una insalatona poi una pizza oltre che sorbetto al limone e limoncello.

Al termine della cena, tra la curiosità di qualche cliente che lo ha riconosciuto, Edward Norton si è diretto verso la sala interna del locale dove ha posato per la consueta foto ricordo insieme ai fratelli Andrea e Antonio Buonocore, con la moglie di Andrea Patrizia e con il loro figlio Orlando.Al termine della cena Norton ha salutato i fratelli Buonocore con un semplice “Lovely”, consolidando quello che è ormai diventato un legame non solo gastronomico ma anche di amicizia. Di Ramona Buonocore AMALFI NOTIZIE