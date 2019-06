Duilio Giammaria di Rai Uno a “La Stelluccia” di Sant’Agnello

Duilio Gianmaria di Rai Uno ha fatto visita a La Stelluccia di Sant’Agnello. Un altro ospite celebre si è fermato alla corte di Lucia, dove è possibile gustare in tutta tranquillità i piatti autentici della tradizione, riscoprendo sapori autentici. Il conduttore di Petrolio è stato al ristorante situato sui Colli di Fontanelle, beneficiando di un’accoglienza unica, che rendendo questo posto una tappa irrinunciabile per approda in Penisola Sorrentina.

Semplicità e genuinità, sono gli ingredienti vincenti del locale che ha catturato il palato del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, giunto in terra sorrentina nel mese scorso. Inutile dire che la cucina proposta da Stelluccia in questi tempi è rivoluzionaria, nel senso che propongono con vanto piatti di verdura tradizionali, che offrono all’ospite un’esperienza culinaria autentica. Duilio Giammaria ha scelto il posto giusto dove rigenerarsi, lontano dagli studi televisivi Rai dove conduce il proprio programma il sabato mattina dalle 8.25: novità dell’estate è infatti il passaggio del format di approfondimento dalla prima serata alla finestra mattutina.