Nonostante questo primo week-end di giugno sia stato meteorologicamente avverso, l’afflusso al Capodimonte è stato ingente. Diversificare su più pedane gli eventi è una idea geniale. Si verifica che mentre al primo piano si svolge la visita teatralizzata con un cicerone in maschera che riesce a far ridere e a ingoiare verità artistiche, nello spiazzale della fontana grande altri flussi di gente segue la lezione sul paesaggio, altri ancora fruiscono della mostra CARAVAGGIO NAPOLI. La presenza delle famiglie con bambini, il vociare continuo, sembra intaccare la sacralità del luogo, ma a noi piace, come ci piace il quadro di Ferdinando IV con alle spalle il palazzo di Capodimonte, usata come icona e logos del paesaggio. Citiamo pertanto , sempre di Ferdinando IV :

«All’ordine Facite Ammuina, tutti coloro che stanno a prua vadano a poppa

e quelli a poppa vadano a prua;

quelli a dritta vadano a sinistra

e quelli a sinistra vadano a dritta;

tutti quelli sottocoperta salgano sul ponte,

e quelli sul ponte scendano sottocoperta,

passando tutti per lo stesso boccaporto;

chi non ha niente da fare, si dia da fare qua e là.»

l Museo e Real Bosco di Capodimonte vi aspetta dal 1° al 2 giugno 2019 con tanti appuntamenti e con la domenica gratuita, una bella opportunità per famiglie, adulti e bambini di visitare le collezioni del Museo e le mostre in corso: Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere, Jan Fabre. Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue e Canova. Un restauro in mostra.

Riaprono, inoltre, al pubblico le sale del primo piano dedicate alle grandi pale emiliane ed ai fiamminghi delle collezioni Farnese e Borbone.

Prosegue la mostra Caravaggio Napoli (a pagamento anche nella domenica gratuita) con visite guidate su prenotazione.

Nel Real Bosco la visita guidata alla scoperta del Belvedere dell’iniziativa Incontriamoci in Giardino e la rassegna Tammorre al Bosco.

#iovadoalmuseo Domenica 2 giugno 2019 ad ingresso gratuito

Domenica 2 giugno 2019 sarà visitabile gratuitamente il primo piano del Museo e Real Bosco di Capodimonte dalle 8.30 alle 19.30 con la Collezione Farnese, e la mostra-focus Canova. Un restauro in mostra (6 maggio – 30 settembre 2019) per il ciclo L’opera si Racconta ed il secondo piano, dalle ore 9.30 alle ore 17.00, dove sono in corso le mostre: Jan Fabre Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue (fino al 15 settembre 2019) e Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere (fino al 30 settembre 2019).

Il visitatore potrà nuovamente ammirare il Cristo crocifisso, capolavoro di Antonie van Dyck, già protagonista de L’opera si racconta, le pale di Giovanni Lanfranco, Salvazione di un’anima,Vergine con il bambino e le sante Maria Egiziaca e Margherita e Madonna di Reggio, oltre all’imponente Caduta di Simon Mago di Ludovico Carracci (Bologna 1555-1619). Ritornano inoltre fruibili ritratti e paesaggi fiamminghi, la splendida copia da Pieter Paul Rubens (Siegen 1577- Anversa 1640) San Giorgio che uccide il drago e le grandi nature morte fiamminghe, tra cui le opere di David de Koninck.

Vi ricordiamo che la biglietteria del Museo chiude alle 18.30

In considerazione della grande affluenza di pubblico e al fine di poter garantire a tutti le migliori condizioni di visita, si sconsiglia vivamente l’ingresso ai gruppi organizzati nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle 13.00

Al di fuori di questi orari, si chiede alle guide turistiche di effettuare regolare prenotazione telefonica, tramite il concessionario di biglietteria, al numero 848 800288 – da cellulare e dall’estero 06 39 967050

fino al 14 luglio 2019 – aperta tutti i giorni (compreso il mercoledì)

Sala Causa (piano terra) – 8.30 alle 19.30. La biglietteria chiude alle 18.30

Promossa dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dal Pio Monte della Misericordia, con la produzione e organizzazione della casa editrice Electa, la mostra Caravaggio Napoli, curata da Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger approfondisce il periodo napoletano di Caravaggio e l’eredità lasciata nella città partenopea.