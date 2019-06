Da domenica raddoppiano i treni per Sorrento. Quasi tutte cancellate le corse per Poggiomarino

Da domenica raddoppieranno i treni per Sorrento. L’idea di cancellare o quanto meno diminuire i treni per la linea Napoli – Poggiomarino, è stata messa in atto. I treni delle linee meno utilizzate nel periodo estivo sono state cancellati, sostituiti da pullman o ridotti per consentire alla Eav di rinforzare la tratta Napoli – Sorrento.

Da sabato 22 giugno e fin al 10 settembre, infatti, per la tratta Napoli- Pomigliano- Acerra il servizio verrà effettuato con bus sostitutivi della ditta “A.M.”

Partenze da Pomigliano 06:27 – 07:27 – 08:27 – 09:27 – 10:27 – 11:27 – 12:27 – 13:27 – 14:27 – 15:27 – 16:27 – 16:55 – 17:27 – 18:27 Partenze da Acerra 07:17 – 08:16 – 09:17 – 10:17 – 11:17 – 12:17 – 13:17 – 14:17 – 15:17 – 16:17 – 17:10 – 17:17 – 18:17

La linea Napoli- Pompei-Poggiomarino quasi del tutto cancellata per ”rafforzare” la tratta più frequentata dai turisti, la Napoli-Sorrento. È la ‘rivoluzione’ annunciata dall’ente autonomo Volturno e che in via sperimentale interesserà solo domenica prossima, 23 giugno, il servizio Circumvesuviana.

Ad annunciarlo è il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, dopo una riunione programmatica svoltasi oggi in Regione alla presenza del presidente della commissione Trasporti Luca Cascone.

Questo è quanto riporta il comunicato ufficiale dell’Eav:

Oggi si è tenuta in Regione alla presenza del presidente commissione trasporti Luca Cascone una riunione programmatica.

A titolo sperimentale DOMENICA PROSSIMA 23 Giugno per arginare i fenomeni di affollamento viaggiatori / atti vandalici sui treni della linea Napoli – Sorrento, verificatisi in particolare nel corso delle ultime settimane, ed in considerazione delle contingenti difficoltà in termini di disponibilità di materiale rotabile nonché di personale viaggiante, EAV ha disposto – a titolo sperimentale per la sola giornata di domenica 23 giugno 2019 – una serie di misure tese ad evitare disagi ed eccessivo affollamento che determini rischi alla sicurezza dei viaggiatori sulla Napoli – Sorrento, che presenta uno straordinario picco di domanda di trasporto in queste giornate festive.

Le misure varate a titolo sperimentale sono le seguenti:

La soppressione del servizio ferroviario Napoli – Scafati – Poggiomarino.

Rispetto al vigente Programma di Esercizio verranno tuttavia garantite le prime 3 corse del mattino da Poggiomarino vs Napoli (con partenze rispettivamente alle ore 5:57, 6:27 e 7:04) e le ultime 3 da Napoli vs Poggiomarino (con partenze rispettivamente alle ore 18:54, 19:25 e 19:55). – 4092 Poggiomarino – Scafati – Napoli.

Tali soppressioni consentiranno di recuperare n. 6 ETR e alcuni turni di personale viaggiante e macchina, fondamentali in questo momento ad assicurare una migliore regolarità e puntualità richiesta sulla linea Napoli – Sorrento.

Il servizio di TPL sulla direttrice Napoli – Poggiomarino verrà comunque assicurato dalle corse esercite lungo la tratta Napoli – Torre Annunziata della linea Napoli – Sorrento ogni 30’ e da un servizio automobilistico sostitutivo cadenzato tra Torre Annunziata e Poggiomarino.

Un programma di esercizio con corse a fermate alternate, limitatamente alla fascia oraria indicativa 09:00 – 15:00 in direzione Sorrento.

Pertanto, con riferimento al vigente Programma di Esercizio, le corse ferroviarie della linea Napoli – Sorrento con partenza alle ore 9.09, 10.09, 11.09, 12.09 e 13.09 non effettueranno servizio viaggiatori nelle località di Via Gianturco, S. GIOVANNI A TEDUCCIO, BARRA e S. Maria del Pozzo, alternandosi alle corse ferroviarie con alle ore 9.39, 10,39, 11.39, 12.39 e 14.09 che, invece, non effettueranno servizio viaggiatori nelle località di TORRE ANNUNZIATA OPLONTI e Via Nocera.

Nelle stazioni di Sorrento e di Napoli Porta Nolana verranno istituite squadrette “bordi sensibili” per intervenire tempestivamente in caso di danni a bordo.

Inoltre abbiamo incrementato il servizio di security . Avremo squadre di controlleria in dieci stazioni, guardie giurate anche armate e cinofile.

Confidiamo che le azioni messe in campo, allorché a titolo sperimentale, possano dare una risposta concreta agli incresciosi episodi di vandalismo, sovraffollamento e di malessere che si sono verificati recentemente sulle linee vesuviane EAV.

Se tutto questo dovesse risultare ancora insufficiente, stiamo valutando, per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico, sempre in via sperimentale, dispositivi più drastici.

Naturalmente abbiamo anche varato un piano straordinario di manutenzione del materiale rotabile gomma e ferro. Il primo treno revampizzato verrà immesso in servizio a fine mese.