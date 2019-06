Divertimento d’estate con le water bike Lucibello a Positano!

Tornano le water bike da Lucibello a Positano. L’estate continua ad essere all’insegna del divertimento con le bici d’acqua, insieme ai tanti mezzi prenotabili nella nota e storica azienda positanese: oltre alle water bike, ci sono i banana boat, che diventano una spettacolare giostra in mare. Vi consigliamo di provare questa esperienza, prenotate la mattina presto o nel tardo pomeriggio, quando è possibile godere con maggiore tranquillità delle scorrazzate in mare. Lucibello oltre a questi servizi offre escursioni in barca, tour privati, water taxi, giri e transfer tra Capri, Amalfi, Ischia e tutta la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina. Uno dei gruppi più rinomati e affidabili, garanzia di comodità e sicurezza per le proprie esperienze estive in barca.