Disagi Eav, confronto tra i sindaci dell’area sorrentina ed il presidente De Gregorio

Dopo i disagi causati dalla Circumvesuviana e L’EAV Domani, mercoledì 19 giugno, alle ore 17, nella sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento è in programma un incontro che vedrà la partecipazione dei sindaci dei comuni della penisola sorrentina ed il presidente dell’Eav Umberto De Gregorio per discutere dell’emergenza Circumvesuviana relativamente alla sicurezza e alla regolarizzazione del servizio che è strategico per la mobilità nell’area della costiera.

Al confronto partecipa anche Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania e sono stati invitati i rappresentanti delle forze dell’ordine, di Federalberghi ed Abbac al fine di concertare un piano che tenga conto di tutte le esigenze e dia finalmente le tanto attese risposte ai pendolari che quotidianamente utilizzano i treni dell’Eav sulla tratta Sorrento-Napoli ed ai turisti che arrivano in Campania