I bambini, insieme alle loro famiglie, andrebbero sempre informati ed educati nella scelta degli alimenti in un periodo della loro crescita in cui è ancora possibile intervenire favorevolmente sul loro stile di vita. In quest’ottica la Scuola Primaria Capoluogo dell’I.C. Montecorvino Pugliano ha coordinato, in ambito PON, il progetto sull’alimentazione per le classi I, II e III “Dimmi cosa mangi”, sviluppato in 30 ore pomeridiane, presentato dall’esperta nutrizionista dott.ssa Gabriella Siciliano e coordinato dalla Responsabile del Plesso Prof. Angela Marino. In forma ludica sono state trasfuse le regole per un’alimentazione sana, corretta ed adeguata alla loro fase di vita riscuotendo la partecipazione entusiastica dei bambini ed il coinvolgimento attivo dei genitori. Il Progetto, terminato con un’attraente rappresentazione multimediale resa nell’aula magna della scuola, si è concluso con il ringraziamento della Prof.ssa Maria Rosaria Mirra, Dirigente dell’Istituto Scolastico. L’unanimità di consensi rende auspicabile la continuità dell’iniziativa per le prossime annate scolastiche, magari con degustazione finale anch’essa voluta a gran voce dal giovane uditorio.

di 2 Galleria fotografica Montecorvino Pugliano, Dimmi cosa mangi