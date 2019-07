Diario di strada di Giovanni Farzati (durante il sogno) (esercizio di penna)

Ringrazio chi mi ha detto????? voglio leggere solo il tuo Diario, non ne posso più dello schifo che vedo e sento in giro.

Vero?

di Alice Winters

Fotografie, per

creare una nuova immagine, così nacque il Dada, e l’artista Duchamps, nel primo Novecento sperimentò un modo tutto nuovo di produrre un’unica foto da ritagli di giornali, vecchie foto, cartoline.

Da tale metodo, ne uscirono fuori immagini fantastiche, illogiche, del tutto simili a quelle prodotte dalla mente durante il sogno.

La satira politica e la pubblicità si sono avvalse del fotomontaggio, per ironizzare su personaggi e avvenimenti del tempo, per catturare l’attenzione.

_________________________________________

Faccia sottoterra

di Christofer e Janice

Esercizio di scrittura creativa …

Il manager, se lo bacia, lo accarezza, un grande, capace di trasformare anche la cacca in oro,

carogna, bastardo, grida come una pazza nella sala del ristorante sul mare, chi cazzo è? ma! sbucata all’improvviso nella sala, rossa in viso, la donna guadagna in fretta la porta. Quando torni a casa, caro il mio industriale.

_________________________________________