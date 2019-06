Demolito il Ponte Morandi a Genova

Questa mattina un forte boato a Genova, dove gli operai hanno eseguito la demolizione del Ponte Morandi. La dinamiche ha fatto collassare definitivamente l’ex Viadotto Morandi alle 9.37 di questa mattina.

Forte emozione da parte del sindaco Marco Bucci che con il governatore Giovanni Toti e i ministri dell’Interno Matteo Salvini, dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della Difesa Elisabetta Trenta ha assistito all’implosione controllata. Le operazioni di “implosione controllata”, guidata dall’esperto esplosivista Danilo Coppe sono avvenute nel rispetto dei modi e dei tempi annunciati. A 11 mesi dalla tragedia che ha sconvolto Genova, nella zona est del cantiere lungo il Polcevera può definitivamente partire la ricostruzione.

Il famoso architetto genovese Renzo Piano ha immaginato il nuovo ponte come un nastro leggero illuminato da 43 vele di luce in memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Il nuovo ponte, che non si chiamerà più Ponte Morandi, sarà in acciaio e sarà destinato a durare per più di mille anni. Non ci saranno stralli né tiranti, il nuovo ponte di Genova sarà una struttura leggera caratterizzata da una striscia di asfalto sorretta da pilastri che nella forma ricordano vagamente la prua di una nave. Il ponte collegherà la zona est della città a quella ovest.

La consegna del ponte sul viadotto Polcevera è prevista per dicembre di quest’anno.