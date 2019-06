Dal 21 giugno si “Vola via Mare” da Salerno alle isole Eolie con Alicost

Dal 21 giugno si VolaViaMare con Alicost, da Salerno alle Eolie, ogni fine settimana, con il nuovo aliscafo “TOMMY”, unità completamente rinnovata, all’insegna del confort e della velocità, creata in ricordo dell’armatore Tommaso Gentile. In meno 4 ore di navigazione sarà possibile raggiungere l’arcipelago siciliano, anche solo per un week end, toccando ogni singola isola. «È la nostra grande novità – sottolinea con orgoglio Fabio Gentile, amministratore della compagnia marittima Alicost – che rende raggiungibile l’arcipelago delle Eolie in tempi brevi da Salerno. La partenza è prevista ore 14.30 dal Molo Manfredi per arrivare in serata alle Eolie. Per le 20 si tocca l’ultima isola, Lipari. Il ritorno avviene alle 8.30 del mattino. Gli orari sono stati scelti per permettere anche all’utenza del Nord Italia, proveniente da Milano, Firenze, Bologna e Roma, di godere delle bellezze di queste coste, anche per i soli fine settimana, oltre che per una vacanza completa.

Si ricorda che i titoli di viaggio sono acquistabili in tutte le biglietterie Freccia Rossa!

Il collegamento marittimo avrà dunque inizio il 21 giugno dal Molo Manfredi con destinazione: Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari. Le caratteristiche dell’aliscafo garantiscono una navigazione rilassante e veloce, grazie all’assetto delle due ali laterali il Tommy può addirittura ad una determinata velocità navigare sul pelo dell’acqua ed appunto “Volare Via Mare”.

ALICOST Spa – Summer 2019

Un’altra estate all’insegna del confort, degli efficaci servizi di accoglienza e della sicurezza in navigazione, tutto accompagnato da prezzi concorrenziali che rendono la compagnia un punto di riferimento per chi dal Golfo di Salerno vuole raggiungere le perle del Cilento, Napoli e le sue incantevoli isole, la penisola sorrentina, la Costiera Amalfitana e spingersi fino alle isole Eolie. È l’estate 2019 di Alicost Spa, che anche quest’anno mette in campo la sua flotta veloce per accompagnare i viaggiatori verso alcune delle mete turistiche più ambite. Una flotta composta da monocarena veloci, da imbarcazioni ad alta velocità HSC (High Speed Craft) e aliscafi. La società, forte di una consolidata esperienza e di commenti sempre positivi da parte dei suoi tanti utenti, è pronta ad affrontare una stagione che si preannuncia da record.

Alicost Spa assicura collegamenti via mare attraverso i suoi moderni mezzi consentendo di raggiungere le mete più ambite della Campania: Capri, Ischia, la Costiera Amalfitana, Sorrento e il Cilento (con le meravigliose Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casalvelino, Pisciotta, Palinuro, Camerota e Sapri). Sono sette le imbarcazioni che compongono la flotta in dotazione alla società. Si tratta di cinque monocarena veloci, un’imbarcazione ad alta velocità categoria HSC (High Speed Craft) e un aliscafo, tutte dotate dei migliori confort per rendere il viaggio un’esperienza unica ed emozionate.

A bordo dei mezzi Alicost, grazie ai migliori ritrovati in circolazione e alla comprovata preparazione del personale viaggiante, sono garantiti i più elevati standard di sicurezza, con un’assistenza puntuale e di qualità che viene assicurata dal momento dell’imbarco fino a quando viene lasciata ogni singola unità. «Il nostro principale obiettivo – conclude Fabio Gentile – è assicurare alle persone che decidono di viaggiare con noi, i più adeguati confort e un’assistenza costante. Ovviamente una grande attenzione è rivolta alla sicurezza: il nostro personale è altamente formato e sempre pronto a garantire il necessario sostegno alle numerose esigenze dei nostri tanti ospiti. I prezzi? Abbiamo sempre adottato una politica dei costi contenuti, che mai è andata a discapito però della qualità del servizio reso. Anche per questo la nostra migliore pubblicità sono i positivi riscontri che riceviamo da chi scegli di viaggiare con noi».

I biglietti sono acquistabili anche on line sul sito www.alicost.it con un form specifico di registrazione per le agenzie turistiche e i tour operator.