Curiosità ad Ischia: nel cielo compare il Raggio Verde

Sono state estremamente fortunate le persone che hanno assistito l’altro ieri ad un fenomeno molto raro nel cielo di Ischia.

Si tratta del raggio verde, una vera e propria striscia colorata in cielo che si è stagliata dalla linea dell’orizzonte ed è andata a colpire, in prospettiva, proprio lo spazio tra Ischia e il Monte di Procida.

Chi si è accorto del fenomeno non ha perso tempo con cellulare e macchina fotografica ed ha immortalato lo strano fenomeno tanto caro a Luchino Visconti e a tanti altri poeti e scrittori.

Ma cos’è il raggio verde e come si forma?

Il raggio verde è che un fenomeno dovuto alla rifrazione della luce solare da parte dell’atmosfera. Quando i raggi solari radenti, attraversando uno strato d’aria più spesso, vengono scomposti come in un prisma nelle varie componenti colorate e quella verde si distingue per contrasto.

Quest’effetto lo si può vedere bene quando il cielo è molto limpido e non c’è né foschia e né umidità e il sole scende su un orizzonte ampio e basso come il mare.

