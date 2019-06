Costiera, splendido matrimonio a Ravello per l’ex Manchester United Lee Sharpe e la modella Lucie Gardner

Una cerimonia riservata a pochi eletti, ma che ha lasciato il segno in quanto ad eleganza. L’ex centrocampista del Manchester United, Lee Sharpe, ha deciso di sposare la bella modella Lucie Gardner nella cornice della Costiera Amalfitana, a Ravello. E’ stato il noto wedding Planner Mario Capuano (in foto con gli sposini) a organizzare un evento esclusivo che ha visto la partecipazione di un numero ristretto di invitati: parte della cerimonia si è celebrata presso i giardini della principessa di Piemonte. Passeggiata annessa tra i vicoletti della città, la quale ha scatenato la curiosità di chi ha assistito.

Sharpe ha cominciato la sua carriera nel Torquay United nel 1988 e dopo solo 16 partite il Manchester United notò il suo potenziale e lo acquistò a giugno per 200 000 sterline. Fu subito aggregato alla prima squadra, inizialmente giocando fuori ruolo come terzino sinistro prima di prendere il posto di Ralph Milne come ala nella stagione 1990/91. Fu uno dei protagonisti della Coppa delle Coppe 1990/91 vinta dai Red Devils e nella stessa stagione segnò anche una tripletta contro l’Arsenal ad Highbury nella Coppa di Lega (6-2). La sua carriera è stata rallentata dalla meningite.