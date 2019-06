Costiera, luna di miele a Positano per la stella di Instagram Amra Olevic

Luna di miele a Positano per la star di Instagram Amra Olevic, insieme al suo neo marito dominicano Leonardo Reyes. La bella influencer è un vero e proprio fenomeno dei social network (in particolare Instagram dove conta quasi 6 milioni di follower). E’ responsabile del popolare blog di bellezza e moda Glamrezy.

Amra è un’artista del Make up (MAC) e ha collaborato con lo studio di Anastasia. Ha girato molto fin da bambina: è nata in Montenegro e cresciuta negli Stati Uniti. Dopo aver vissuto in quella che era semplicemente chiamata Bosnia, e in seguito per pochi mesi in Croazia, lei e la sua famiglia si trasferirono a New York City. Mentre viveva a New York, ha continuato a muoversi molto. Abitava a Brooklyn, a Manhattan e nel Bronx. Ha incontrato molte persone e frequentato numerose scuole e si è diplomata alle scuole superiori nel 2016.

Ora vive a Los Angeles, in California, con suo marito.

Ancora una volta i vip scelgono la Costiera Amalfitana come meta per le loro vacanze o i viaggi di nozze.