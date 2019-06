Costiera, ecco il creatore di Deadpool Rob Liefeld: “Positano il mio posto preferito sulla Terra”

E’ in Costiera Amalfitana il famoso fumettista Rob Liefeld. Quest’ultimo, noto ai più per la creazione di Deadpool, dal quale sono stati tratti dei film di grande successo, ha posto poco fa una foto sul suo profilo ufficiale Facebook in cui lo si vede sulla spiaggia di Positano. Questa la didascalia: “Ho trovato il mio nuovo posto preferito sulla terra. Mi sto divertendo in costiera amalfitana”.

Dopo una prima esperienza alla fine degli anni ottanta per la DC Comics come disegnatore della serie Hawk and Dove, Liefeld passò alla Marvel Comics, dove lavorò sulla testata The New Mutants: qui creò i personaggi di Cable, Deadpool e gli Externals. Nel 1991, dopo 12 numeri, trasformò insieme a Fabian Nicieza i New Mutants in X-Force (il cui primo numero ebbe vendite record).

Nel 1992 insieme a Jim Lee, Todd McFarlane, Erik Larsen, Jim Valentino e Marc Silvestri lasciò la Marvel Comics per fondare una nuova casa editrice, la Image Comics, il cui primo albo pubblicato fu ad opera proprio di Liefeld (Youngblood n. 1). Oltre a Youngblood, Liefeld realizzò anche la miniserie Bloodwulf e Supreme, una rivisitazione distorta e violenta del personaggio di Superman.