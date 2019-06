Costiera, anche l’attore Eric Bana ha scelto Positano per le sue vacanze

Ancora vip in Costiera Amalfitana. Anche se l’estate è ufficialmente cominciata da pochi giorni, da settimane la Divina è meta, come ogni anno, preferita da tantissime celebrità da tutto il Mondo. Nella giornata di ieri è stato avvistato anche l’attore australiano Eric Bana, il quale ha scelto Positano per rilassarsi con la moglie Rebecca Gleeson.

Classe ’68, Bana ha cominciato la sua carriera come comico nella serie Sketch Comedy Full Frontal prima di ottenere il riconoscimento critico nel film Chopper nel 2000. Dopo un decennio di ruoli in Australia, spettacoli televisivi e film, Bana ha guadagnato l’attenzione di Hollywood, interpretando il ruolo di un sergente Americano Delta Force di nome Norm “Hoot” Hooten in Black Hawk Down nel 2001, il ruolo principale di Bruce Banner nel film Hulk nel 2003, del principe Ettore, nel film Troy del 2004, nel film di Steven Spielberg Munich nel 2005, del villain capitano Nero nel film-fantascienza di Star Trek e nel film drammatico, sentimentale e fantasy Un amore all’improvviso nel 2009. Negli Stati Uniti gli incassi dei suoi film ammontano a più di 1.06 miliardi di dollari, con una media di 62.8 milioni a film, a livello internazionale hanno incassato circa 2.15 miliardi di dollari.

Foto pubblicate sul sito dailymail.co.uk