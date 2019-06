Continuano ad arrivare vip in Costiera Amalfitana. Attualmente sono diverse le celebrità che sono in vacanza nella Divina. Ultimo arrivato, in ordine di tempo, l’ex fantasista del Milan Kakà. Il brasiliano è arrivato a Positano poco fa da Capri. Dopo essere stato accolto al molo da Angela Carpineto e Peppe Di Leva, l’ex fuoriclasse si è recato al Lido “L’incanto”.

Cresciuto nel San Paolo, con il quale ha vinto un torneo Rio-San Paolo e un Supercampionato Paulista, nel 2003 si è trasferito al Milan, dove in sei stagioni ha conquistato un campionato italiano, due Supercoppe UEFA, una Supercoppa italiana, una Champions League e un Mondiale per club. Dal 2009 al 2013 ha vestito la maglia del Real Madrid, vincendo una Coppa di Spagna, un campionato spagnolo e una Supercoppa spagnola. Successivamente ha fatto ritorno prima al Milan e poi al San Paolo mentre dal 2015 al 2017 ha militato nell’Orlando City. Con la nazionale brasiliana ha partecipato a tre Mondiali (2002, 2006 e 2010), vincendo quello del 2002, e due FIFA Confederations Cup (2005 e del 2009), vincendole entrambe. Nel novero dei calciatori più forti della propria generazione, nel 2007 ha vinto il Pallone d’oro, ambito premio istituito da France Football, e il FIFA World Player of the Year.