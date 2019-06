Costiera Amalfitana, a Positano ecco anche il giocatore di football americano Kenny Stills

Continuano ad arrivare celebrità in Costiera Amalfitana. Sebbene l’estate sia cominciata ufficialmente soltanto nella giornata di ieri, sono ormai diverse settimane, dopo un maggio all’insegna del brutto tempo, che i territori della Divina sono presi d’assalto dai vip. In particolare è Positano ad essere meta preferita. Ultimo arrivato è il giocatore di football americano Kenny Stills, wide receiver dei Miami Dolphins. E’ stato lo stesso Stills ha pubblicare delle foto sul proprio profilo ufficiale Instagram che testimoniano la cosa.

Ha cominciato la carriera professionistica nel 2013, quando fu scelto nel corso del quinto giro del Draft 2013 dai New Orleans Saints. Il 9 maggio firmò il proprio contratto con la franchigia. Debuttò come professionista nella vittoria della settimana 1 contro gli Atlanta Falcons in cui ricevette 2 passaggi per 86 yard. Il primo touchdown lo segnò nella settimana 6 contro i New England Patriots.

Dopo il turno di pausa, Stills contro i Buffalo Bills disputò fino a quel momento la sua miglior gara ricevendo 129 yard e segnando due touchdown nella vittoria della sua squadra. La quarta marcatura la mise a segno nella netta vittoria della settimana 10 contro i Dallas Cowboys. Nell’ultima gara della stagione, Stills ricevette 76 yard e un touchdown coi Saints che ottennero la qualificazione per i playoff. La sua stagione da rookie si concluse con 641 yard ricevute e 5 touchdown disputando tutte le 16 partite, di cui 10 come titolare. Il 13 marzo 2015, Stills fu scambiato con i Miami Dolphins per Dannell Ellerbe e una scelta del terzo giro del Draft 2015.