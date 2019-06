Atrani. Sono stati effettuati dai tecnici i controlli per la verifica della condotta sottomarina in vista del progetto depurazione. Dalle notizie che si apprendono dagli addetti ai lavori, entro luglio entrerà in funzione la nuova condotta sottomarina in sostituzione della vecchia.

Oggi al controllo il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, il sindaco di Minori Andrea Reale e l’Ing. Michele Strianese. Presenti anche alcuni tecnici della Provincia ed alcuni operatori e sub che hanno lavorato tutta la mattina.