Costiera Amalfitana, arriva Vittorio Brumotti: tappa a Positano e Amalfi

Ancora vip in Costiera Amalfitana, in questa calda estate. E’ arrivato alcuni giorni fa anche Vittorio Brumotti. L’inviato di Striscia la Notizia, che già lo scorso anno era arrivato nei territori della Divina per un evento, ha fatto tappa a Positano e Amalfi.

Brumotti è nato a Finale Ligure da padre ligure e madre calabrese. È entrato dieci volte nel Guinness dei Primati grazie ad incredibili imprese sportive con la sua bici. Il 6 dicembre 2008, al Motor Show di Bologna ha superato 28 sbarre con la ruota posteriore della sua bicicletta e il 17 maggio 2009 in Sardegna si è tuffato da 17 metri con la bici nelle acque antistanti le grotte del Bue Marino a Cala Gonone. Poco tempo dopo è tornato in Sardegna per un nuovo record: sulla sommità della guglia naturale di Punta Caroddi, un picco a circa 150 metri sul livello del mare, ha effettuato 71 saltelli sulla sola ruota posteriore.

Il suo primo record è stato presentato al programma Lo show dei record condotto da Barbara d’Urso. Nel 2012 Vittorio Brumotti ha ottenuto il Guinness World Record per aver risalito la Burj Khalifa, a Dubai, in bicicletta, in esattamente 2 ore e 20 minuti. Nello stesso anno gli viene conferito il Premio alla voce contro lo spreco alla nona edizione del Leggio d’oro. Nel 2013, seguendo le orme del collega ed amico Martyn Ashton, cambia stile ed inventa il Road bike Freestyle, compiendo le sue evoluzioni in sella ad una normale bici da corsa.