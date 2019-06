Ancora una giornata di traffico infernale in Costiera Amalfitana. In attesa della tanto agognata ordinanza contro i bus turistici, si è registrata ancora una volta una giornata all’insegna del caos: in particolare, come testimoniano le nostre foto, il traffico è stato intenso e bloccato per diverso tempo a Minori e ad Amalfi, dove soltanto l’intervento dei Vigili urbani ha fatto sì che si sbloccasse la situazione. Ufficialmente inizierà domani l’estate, ma nei territori della Divina sono diverse settimane che il problema traffico è già entrato nel vivo.

Il sindaco di Minori ci ha rivelato in esclusiva come “ci sono troppi problemi legati al controllo dei varchi”. Difatti, a fine maggio, c’è stato un incontro tra i sindaci della Costa d’ Amalfi col Prefetto di Salerno dove si è cercato un definitivo accordo per la sospirata e continuamente annunciata ordinanza. Al Prefetto è toccata la patata bollente di una situazione che nasce da una congerie di interessi e di responsabilità e che fondamentalmente ruota attorno ai divieti per gli autobus turistici. Dopo ipotesi più svariate, come quella del sindaco di Amalfi Daniele Milano con la sua ZTL, sembra che ci si trovi alla stretta finale di una vicenda che da anni sta creando troppi disagi ai cittadini e ai turisti in visita nei territori della Divina.