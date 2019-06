Costa d’Amalfi, saluti al veleno del cobra Mascolo: “il futuro mi darà ragione”. I chiarimenti della società

Partenze e riconferme sono all’ordine del giorno in casa Costa d’Amalfi, che sta imbastendo la rosa per la prossima stagione. Gli azzurri per la terza stagione in Eccellenza, perdono un altro tassello importante, Gianmarco Mascolo, autore di 26 reti con i costieri e un grosso contributo nella lotta salvezza nella prima stagione e protagonista nell’ultima grande annata. “Il Cobra” ha affidato al proprio profilo Facebook un messaggio di saluto alla piazza che l’ha amato, con una frecciata a vari componenti della società.

“IL MIO RAPPORTO CON IL COSTA D’AMALFI È FINITO – scrive l’ormai ex Costa d’Amalfi Mascolo – È finito quando hanno iniziato a parlare persone che col calcio non c’entrano nulla, non lo dico io ma i NON numeri che hanno nel loro curriculum e sono sicuro che il futuro mi darà ragione perché saranno solo “meteore”.

Per me la parola è una io l’ho mantenuta fino all’ultimo giorno qualcun altro no.

Ho aspettato tanto prima di fare questo post sperando in un esito diverso o almeno più considerazione ma non è cambiato nulla, e soprattutto leggo interviste che il progetto continuerà. Progetto a cui mancheranno capitano, vicecapitano e capocannoniere delle UNICHE 2 stagioni in eccellenza. Che progetto è?!?

Lo rendo pubblico perché può fare da precedente per i mie colleghi che avranno rapporti con queste persone e quindi staranno di sicuro più attenti.

È vero nel calcio non c’è riconoscenza e questo lo sapevo già da tanto ma il rispetto quello non deve mai mancare e così facendo si è mancato di rispetto a me e alla mia famiglia e non lo permetto a nessuno.

Sono arrivato a dicembre del 2017 con la squadra a 12 punti e in piena zona playout 11 gol e salvezza diretta conquistata, quest’anno con molte richieste decido di restare obbiettivo salvezza tranquilla: 15 gol e playoff raggiunti, i numeri parlano sempre e questi numeri meritavano altro.

Detto questo in costiera ho conosciuto persone fantastiche e quei ragazzi che ci hanno seguito ovunque che hanno tutta la mia stima e il mio affetto, ed è proprio per loro che spero che albergatori, ristoratori e negozianti continuino a fare questo che è il loro lavoro e non a giocare con chi vive di questo perché il calcio oltre a essere una passione è un lavoro. Gianmarco Mascolo”

Nei commenti al post di commiato, oltre a messaggi di stima dei tanti tifosi della Costiera, ci sono state delle allusioni a mancati pagamenti da parte del Costa d’Amalfi, perentoria è stata quindi la risposta del club, che ha chiarito la situazione attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione.

“In merito ai diversi post che in questi giorni si rincorrono in rete (qualcuno inspiegabilmente rancoroso), redatti da alcuni nostri ex atleti, la società si sente in dovere di fare alcune puntualizzazioni:

⁃ ciascun calciatore ha percepito il dovuto pattuito, compreso chi ha voluto far passare alla tifoseria messaggi di impegno gratuito. I puntuali bonifici bancari stanno lì a testimoniarlo.

⁃ denigrare l’impegno, questo sì gratuito, che vari imprenditori a vario titolo profondono per il CdA, lascia una grande amarezza e fa scivolare ogni legittimo punto di vista verso la chiacchiera da bar. Non ci appartiene.

⁃ qualcuno ha ipotizzato (o auspicato) la fine del progetto “Costa d’Amalfi” per il sol fatto di esserne uscito: un’affermazione così presuntuosa ci fa riflettere sul fatto che effettivamente un errore lo abbiamo commesso, quello di non aver sempre scelto gli uomini-guida giusti per i nostri ragazzi. La boria nello sport, come nella vita, non porta da nessuna parte; di contro, l’umiltà ed il lavoro pagano e saranno il motivo portante del progetto stesso.

Ai fuoriusciti, infine, auguriamo l’approdo in un ambiente che valorizzi le scelte che liberamente hanno fatto.”

Riguardo alla situazione mercato del Costa d’Amalfi, al mancato rinnovo di Cestaro, Marino e Mascolo, si è aggiunto nelle scorse settimane anche quello del classe ’99 Salvatore Di Landro. Hanno dato ancora fiducia al progetto i vari Lettieri, Asciuti, Vallefuoco ed Apicella, mentre si segnala il ritorno di Massimiliano De Angelis tra le fila azzurre, dopo aver concluso nell’ultimo anno il campionato con la maglia della Battipagliese.