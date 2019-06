Costa d’Amalfi, ritorno a casa per il minorese Mauro Infante

Dopo l’annuncio di Malafronte, il Costa d’Amalfi presenta un altro colpo in attacco, ingaggiando Mauro Infante: per il classe ’97 di Minori si tratta di un gradito ritorno alle origini, vista la provenienza dal settore giovanile azzurro.

Un ritorno importante, un ritorno a casa.

Calciatore dalla tecnica sopraffina, dotato di una rapidità impressionante e di un sinistro incredibile, nasce calcisticamente nel nostro settore giovanile, prima di essere prelevato dal Sorrento Calcio. Passa poi al Savoia ma viene subito prelevato dalla Salernitana, con la quale disputa il campionato Primavera, collezionando 22 presenze condite da 4 reti, di cui una meravigliosa contro l’Udinese. Si trasferisce poi in Serie D, vestendo le maglie della Sangiovannese, del Gragnano e della Nuorese. Lo scorso anno ha disputato il campionato di Eccellenza sarda con il San Teodoro, chiudendo la stagione con 27 presenze e 10 reti.

Da quest’anno tornerà a casa, vestendo i colori biancazzurri della sua terra.

Un calciatore sul quale ha puntato fortemente il direttore Sammarco: “Un mio ex allievo dalle grandissime qualità e di ottima prospettiva, sono orgoglioso di averlo riportato qui.”

Entusiasta anche il calciatore: “Torno a casa, nella mia terra, e sono davvero felice. Ho sempre seguito la squadra in questi anni e spesso tornavo a vederla dagli spalti. Qui trovo persone serie che hanno voglia di grande calcio, proprio come me. Ho voglia di cominciare subito, non vedo l’ora di indossare questa maglia. Grazie alla società, e al direttore specialmente, che mi ha voluto fortemente.”

Il Presidente, insieme a tutta la dirigenza, è lieto di dare il BENTORNATO a Mauro.

Siamo sicuri che il ragazzo ci potrà aiutare a crescere ed a migliorarci, cercando di ottenere, insieme, gli obiettivi prefissati.

BENTORNATO A CASA MAURO, BENTORNATO IN FAMIGLIA.

UFFICIO STAMPA

FC COSTA D’AMALFI