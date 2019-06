Costa d’ Amalfi . Per Atrani, Conca e Furore 50 mila euro per efficientamento energetico

Costa d’ Amalfi inanziamenti in arrivo per Atrani, Conca dei Marini e Furore. I tre comuni della Costiera Amalfitana sono infatti beneficiari di un contribuito di 50 mila euro da utilizzare per l’efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile.

I fondi sono stanziati dal Ministero dello sviluppo economico e rientrano nel cosidetto

Decreto Crescita (DL 34/2019), entrato in vigore il 01/05/2019.

Tali fondi dovranno essere utilizzati per l’efficientamento energetico quali miglioramento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriole sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche.

Entro il 31 ottobre i tre comuni beneficiari della Costiera Amalfitana, Atrani, Conca dei Marini e Furore, devono però iniziare i lavori. Datevi da fare .