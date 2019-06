E COSI’ IL GIOVIALE E GENTILE AVV. LUCA BOTTONE CI HA LASCIATI

Scala / Ravello , Costa d’ Amalfi . La scomparsa improvvisa, prematura, nel peggiore dei modi e, a mio avviso per futili motivi, dell’amico Luca ha lasciato esterrefatti i genitori, al sorella i parenti tutti, la comunità Scalese, Ravellese e gli amici che lo conoscevano.

Chi era Luca Bottone: ara un giovane avvocato rampante, allegro, sorridente, disponibile allo scherzo e alla satira. Un ragazzo educato e cortese, di piacevole compagnia, era stato compagno di scuola dei miei primi due figli ed era rimasto loro amico inseparabile.

Come mai l’insano gesto: a mio avviso Lui che era così allegro e socievole non ha pensato al grave dolore che avrebbe causato irreversibilmente ai genitori,ai parenti e agli amici in quanto era sicuramente affetto da una forte depressione che gli aveva offuscato il cervello.

Mai, a mente lucida Lui avrebbe usato violenza su se stesso ne su altri per la qualcosa Lui ne era completamente incapace.

Purtroppo, a mio avviso, i giovani di oggi apparentemente forti sono invece molto fragili e basta poco per turbare il loro equilibrio.

Non aggiungo altro se non un grazie per tutte le gentilezze che Lui mi ha riservato.

Ciao Luca, riposa in pace,

Francesco Di Lieto