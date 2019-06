Coronation Day: 2 June 1953. Happy anniversary Majesty Elisabeth

Il 2 giugno l’Italia celebra la Festa della Repubblica: un giorno solenne, per ricordare la scelta del popolo italiano, che attraverso il referendum ha dato vita a quella che con fierezza definiamo Repubblica Costituzionale. Tuttavia, al consueto e caratteristico passaggio delle frecce tricolore che incantano milioni di occhi rivolti verso il cielo di Roma, si contrappone la monarchia. Infatti, il 2 giugno è altresí una data importante per il Regno Unito, in quanto anniversario dell’incoronazione della Regina Elisabetta. Sono passati ben 66 anni da quando l’Abbazia di Westminster, gremita, ha visto salire al trono una giovane ragazza ventisettenne: un volto candido, contrassegnato da espressioni di pura timidezza, occhi scuri e una corona sul capo di quasi un chilo. Elisabeth Queen: una donna elegante, impassibile, divenuta un’icona con i suoi vestiti colorati abbinati ai cappelli tipici londinesi. Maturità e saggezza hanno sempre contraddistinto il suo operato, tanto da essere amata non solo dal suo popolo, ma da tutti i Paesi del mondo.

E quindi non resta che aggiungere Tanti Auguri Elisabeth… “God save the Queen!”.