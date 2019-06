Corbara “chiude” piazzole dell’amore si faccia anche in costa d’Amalfi

Piazzole dell’amore interdetto nel paese dei Monti Lattari facciamolo anche in costa d’Amalfi “Il sindaco di Corbara ha disposto l’installazione dei dissuasori lungo le aree di sosta che solitamente sono frequentate dalle coppiette in cerca di intimità. Spesso e volentieri chi si apparta lo fa in luoghi lugubri e ovviamente poco frequentati, esponendosi al rischio di una rapina, o in zone dove vengono sversati abusivamente i rifiuti, con tutte le conseguenze del caso sul piano igienico-sanitario. Da tempo promuoviamo la destinazione di determinati spazi, da parte delle amministrazioni, a “parco dell’amore”. Un modo sicuro per eliminare tutte le criticità generate dalle coppiette che si appartano in auto”. Lo affermano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore de “La Radiazza” su Radio Marte Gianni Simioli. “I parchi dell’amore – aggiungono Borrelli e Simioli – impattano favorevolmente sull’economia, generando entrate per le amministrazioni, e permettono alle coppie desiderose di intimità di avere un luogo sicuro e igienico dove appartarsi, con tanto di cestini per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in auto. Una soluzione che, tra l’altro, permette di ridurre la sporcizia nelle aree di sosta frequentate dalle coppiette”. Si dovrebbe fare lo stesso in Costiera amalfitana la S. S. 163 è piena di piazzole con rifiuti di 9gni genere e non diciamo altro