Piano di Sorrento. Continuano i lavori finalizzati a rendere la città ancora più bella e sicura. In due giorni sono stati piantati ben 50 nuovi alberi, 20 alla stazione della Circumvesuviana e 30 nella splendida Villa Fondi. Per quanto riguarda la stazione è stato eseguito un intervento di pulizia dalle erbacce con la creazione di un giardino di agrumi che delizierà con i suoi colori e profumi i tanti pendolari e turisti che ogni giorno affollano la stazione carottese. Un intervento che fa da cornice ai lavori già eseguiti di rifacimento dei marciapiedi, del sottopassaggio, dei bagni e del sistema di videosorveglianza, oltre all’importantissimo ripristino del servizio di biglietteria anche nelle ore pomeridiane e l’aggiunta di una biglietteria automatica. A Villa Fondi si è proceduto alla cura del verde già presente, sistemando le aiuole e piantando 30 nuovi alberi che vanno ad arricchire il tesoro verde del parco. Villa Fondi è il fiore all’occhiello di Piano di Sorrento, siamo certi di non esagerare affermando che si tratta della villa comunale più bella presente sul territorio della penisola sorrentina, al punto da essere scelta da tantissime coppie di sposi (italiani e stranieri) per rendere unico il loro giorno più bello. I lavori a Villa Fondi fanno parte di un progetto più ampio curato dall’assessore Marco D’Esposito con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e che prevede interventi su tutto il territorio cittadino; tra i tanti quello già in essere del restyling di Piazza Cota. A breve inizieranno anche i lavori del progetto “Piano-Marciapiedi” e quelli di restyling di strutture pubbliche cittadine, come ad esempio lo storico Mercato Ortofrutticolo e la Biblioteca Comunale. Insomma, in città si respira un’aria di cambiamento e noi non possiamo che complimentarci con il primo cittadino Vincenzo Iaccarino e l’amministrazione comunale per l’impegno profuso a favore della città e dei cittadini, garantendo loro sicurezza e bellezza.

