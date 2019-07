Continua la vacanza in Costiera della influencer Lauren Bullen: eccola a bordo di una barca Positano Boats

Continua la vacanza in Costiera Amalfitana della bellissima influencer australiana Lauren Bullen. Insieme al compagno Jack Morris, Lauren è diventata una delle travel influencer più famose al mondo (conta oltre 2 milioni di follower su Instagram) e ha scelto alcune settimane fa di passare dei giorni incantevoli nei territori della Divina.

La nella carriera di social globetrotter è arrivata per lei quando ha raggiunto i 16 mila follower e l’ente regionale del turismo del Queensland, le ha chiesto di lavorare per loro, scattando foto e pubblicandole sul suo account. Da allora non si è più fermata e tanti brand hanno iniziato a cercarla per sponsorizzazioni, dandole la possibilità di farne un lavoro a tempo pieno.

Dopo Amalfi e Atrani, Lauren ha girato per le acque di Positano con una barca Positano Boats.