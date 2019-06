Sorrento. Consiglio comunale di fuoco nella città del Tasso.

Il Consiglio comunale di Sorrento è stato convocato in sessione ordinaria per oggi. Diversi gli argomenti all’ordine del giorno: infatti, oltre alla nomina del nuovo presidente del Consiglio Comunale, a seguito delle dimissioni di Emiliostefano Marzuillo, e la surroga del consigliere comunale Orsola Anna Maddaluno, a seguito delle sue dimissioni, l ‘attacco al dirigente Antonino Giammarino e lo scontro con la Cooperativa Tasso.

In programma anche l’approvazione di alcune variazioni di bilancio tra le quali quelle per finanziare il Premio Sirena d’Oro (per 50mila euro), i lavori a via Capodimonte (160mila euro) per attività estive ed eventi culturali (rispettivamente 359mila e 147mila euro), l’accensione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l’impianto di illuminazione di Priora (per 500mila euro).

Prevista anche la modifica del Programma triennale dei lavori pubblici 2019, 2020 e 2021 ed elenco annuale 2019 (in merito il sindaco dovrebbe anche confermare il finanziamento dei lavori per il rifacimento di via Fontanelle per 5,4milioni di euro). Il Consiglio sarà anche chiamato ad approvare delle modifiche al regolamento comunale per l’imposta di soggiorno.

Ecco tutti gli argomenti all’ordine del giorno:

1) Surroga Consigliere comunale Maddaluno Orsola Anna: Provvedimenti consequenziali;

2) Comunicazioni del Sindaco;

3) Elezioni del Presidente del Consiglio Comunale;

4) Interrogazioni;

5) Ratifica delibera di giunta municipale n. 78 dell’8/04/2019 ad oggetto “Variazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2019”;

6) Ratifica delibera di giunta municipale n. 87 dell’8/04/2019 ad oggetto “Variazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2019”;

7) Ratifica delibera di giunta municipale n. 107 del 29/04/2019 ad oggetto “Variazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2019”;

8) Ratifica delibera di giunta municipale n. 112 del 7/05/2019 ad oggetto “Variazione bilancio di previsione esercizio finanziario 2019”;

9) Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018;

10) Modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2019, 2020 e 2021 ed elenco annuale 2019. Articolo 5, comma 9 del decreto regolamentare del MIT n. 14 del 16/01/2018;

11) Imposta di soggiorno. Modifiche al regolamento comunale vigente. Proposta al Consiglio comunale;

12) Approvazione linee guida regolamentari – Misure organizzative sull’accesso civico ex D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs n. 97/2016 e ss.mm.ii. per la corretta attuazione degli articoli 5 e 5bis;

13) Riconoscimento di n. 2 debiti fuori bilancio relativi a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della strada. Sentenza n. 1305/2012 – avv. Vizzi Oronzo. Sentenza n. 1141/2017 – avv. Vizzi Oronzo;

14) Riconoscimento del debito fuori bilancio liquidazione spese di lite in favore del Sig. Giovanni Casola – Sentenza Tar 2409/2019;

15) Riconoscimento di n. 5 debiti fuori bilancio relativi a pagamenti in merito alle contravvenzioni al Codice della strada. Sentenza n. 3054/2018 – avv. Fattorusso Corrado. Sentenza n. 2215/2018 – avv. Esposito Luigi. Sentenza n. 811/2018 – Prefettura di Napoli. Sentenza n. 3664/2017 – avv. Savino Ciro. Sentenza n. 3308/2018 – Bar Veneruso srl;

16) Riconoscimento debito fuori bilancio – Tribunale di Torre Annunziata n. 613/2018 – Fiorentino Rosa/Comune di Sorrento – Liquidazione danno e spese di giudizio.