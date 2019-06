Congratulazioni 10 anni da Giornalista per Marina Bozza

Congratulazioni alla giornalista Nunzia Marina Bozza che ieri sera ha festeggiato i dieci anni di carriera giornalistica con un party privato organizzato da Marina Events&Comunications. Un traguardo importante raggiunto dalla nostra collega, grazie ad una grande passione per il giornalismo e la scrittura. Il tema del party è stato la scrittura e il giornalismo. Gli inviatati, sono stati avvolti dal fascino del giornalismo fin da quando hanno ricevuto l’invito, stampato, piegato e consegnato a mano come fosse un giornale. Gli ospiti, hanno trovato come segnaposto per la cena, penna e blocchetto con il proprio nome e tra una portata e l’altra, l’hanno usato, per scrivere a mano messaggi, commenti e auguri per la festeggiata un gesto davvero rivoluzionario in un mondo di sms, messaggini e messaggi vocali. Tutta la location è stata allestita come una grande redazione giornalistica degli anni 50/60 con pezzi della collezione privata di Marina Bozza di macchine da scrivere antiche, macchine fotografiche, giornali vecchi, fotografie e articoli realizzati dalla stessa giornalista durante tutti gli anni di carriera. Martin Scorsese, Giancarlo Giannini, Simply Red, Carla Fracci, Pietro Mennea, Lucio Dalla, sono solo alcuni nomi illustri intervistati da Marina Bozza e poi tante foto e reportage di grandi aziende e team di lavoratori come Fincantieri, Centrali di Torrevaldaliga, Pastifici di Gragnano, l’incredibile biblioteca del Trinity College in Dublin. Una parte della location è stata dedicata esclusivamente al mare, una grande passione di Marina Bozza, molte le fotografie realizzate dalla stessa nei porti più belli del mondo, Hong Kong, Rotterdam, Dublin, Belfast, e poi il reportage sul Museo del mare di Torre del Greco è unico nel suo genere e senza dubbio il reportage fotografico sulla signora dei mari Amerigo Vespucci ha colpito per bellezza e particolarità tutti i presenti. Un party dedicato al giornalismo, alle fotografie e alle parole le quali non potevano mancare sul dolce finale. La giornalista ha voluto far scrivere sulla torta le frasi più belle e più espressive che le hanno detto di persona durante la sua vita e che l’hanno accompagnata durante i suoi primi dieci anni di carriera nei momenti luminosi e soprattutto in quelli difficili. Nomi importanti e frasi molto belle e significative dette dalla madre, il padre, il fratello Raffaele, la sua grande insegnate Madre Stella, il presidente Mimmo Falco e il magistrato Ferdinando Imposimato che le consegnò il tesserino da giornalista proprio 11 giugno 2009.