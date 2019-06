Concorso fotosub \"Mare delle Sirene\", vince il napoletano Crimaldi con la murena nera

Il primo piano spettacolare della murena nera vince la seconda edizione del concorso fotografico amatoriale subacqueo “Mare delle Sirene”, promosso dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Ad aggiudicarsi il primo premio il napoletano Giancarlo Grimaldi con foto scattate in apnea. Oltre la murena nera, rara da avvistare, il fotosub partenopeo ha immortalato anche un polpo alle prese con una perchia e una donzella.

La premiazione è avvenuta ieri sera a Massa Lubrense, precisamente a Marina del Cantone presso il Villaggio diving Nettuno, durante una serata dedicata al fascino del mare notturno nell’ambito del Corso di Biologia Marina organizzato ogni anno dal Parco. Ad animare l’evento il bravissimo fotosub Salvatore Ianniello che ha mostrato foto di avvistamenti spettacolari notturni in varie zone del Golfo di Napoli.

Gli altri due premiati per il concorso fotografico sono stati Maria Elena Crispino di Roma, seconda classificata e Aventino Zuddas della penisola sorrentina, terzo in graduatoria.

Domani giornata finale del Corso di Biologia Marina con consegna degli attestati di partecipazione.