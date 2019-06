Conca dei Marini. Da domani senso unico alternato per consentire la pulizia del costone roccioso

Conca dei Marini. Domani inizieranno i lavori di pulizia del costone roccioso dalle piante cactacee e, per motivi di sicurezza, si viaggerà a senso unico alternato dal Km 25+400 al 25+600, regolato tramite moviere. Il dispositivo resterà in vigore fino al prossimo 5 luglio. Oltre al senso unico alternato è prevista la chiusura totale del tratto stradale interessato per un massimo di 10 minuti e con una frequenza minima di 30 minuti nella fascia oraria compresa dalle 8.00 alle 18.00, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Lungo l’intero tratto oggetto del dispositivo è imposto, inoltre, il divieto di sorpasso ed il limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutti gli autoveicoli, con l’obbligo per l’impresa esecutrice di ripristinare, nei periodi di fermo cantiere e fino alla fine delle previste lavorazioni, le limitazioni attualmente in vigore (senso unico alternato regolato da impianto semaforico).