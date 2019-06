Conca de’ Marini, l’accusa di un lettore: “Diffusa notizia falsa su telecamere ZTL. Vietato transito a chi ne ha diritto”

Già in passato ci eravamo occupati della questione ZTL a Conca dei Marini, con relative critiche da parte di tanti cittadini. Ora però la questione è differente. Quella che vi proponiamo di seguito è una segnalazione da parte di un nostro lettore che se confermata sarebbe davvero curiosa, per così dire. Noi, chiariamo, non abbiamo ancora riscontrato la veridicità della notizia, che come potrete capire dopo aver letto lascia abbastanza basiti; fatto sta che come sempre siamo al fianco dei nostri lettori e non possiamo non dare voce a chi ne ha bisogno. Per ora non possiamo confermare quanto segue, ma ve lo proponiamo

Riceviamo e pubblichiamo:

“Spett.le redazione,

mi rivolgo a voi poiché vi reputo l’unica testata giornalistica in Costiera non asservita ai poteri forti e interessata ad un giornalismo obiettivo e onesto.

Vengo al dunque, nella speranza che possiate contribuire a divulgare quanto sta accadendo a Conca dei Marini.

Il comandante dei vigili urbani, di comune accordo con l’amministrazione comunale, o almeno con coloro che ancora ne fanno parte, ha diffuso la falsa notizia della messa in funzione delle telecamere a presidio della Ztl, anche se la circostanza è spudoratamente falsa poiché non in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge da parte degli organi competenti, che probabilmente non potranno mai essere acquisite, viste le caratteristiche tecniche di quella strada.

Quotidianamente in paese succede quanto segue: un vigile urbano, sapientemente istruito dal suo superiore, a sua discrezione, si posiziona alle porte di accesso del paese e non consente agli avventori di turno di percorrere la strada interna, arrivando addirittura a chiedere dove siano diretti, in dispregio dei più elementari diritti inviolabili.

Piccolo particolare: gli unici ad essere respinti, senza distinzione di sesso ed età, sono i passanti che si apprestano o finiscono di lavorare e usano quella strada per abbreviare il loro percorso quotidiano, già gravato dal traffico e dalla stanchezza per l’opera lavorativa da prestare o prestata. I clienti delle case vacanza, anche senza permesso di transito, sono liberi di circolare. Perfino chi è proprietario di immobili in paese, ma non residente, viene scacciato in malo modo, contro ogni regola basilare di buona educazione, poiché non dotato di permesso di transito, che viene erogato alla modica cifra di 300 euro l’anno.

Altra parentesi: un comune di 700 abitanti è dotato di un tenente dei vigili urbani, di un vigile assunto a tempo indeterminato e di uno stagionale, i cui compiti principali sono respingere le automobili alla frontiera e impedire alle persone di fermarsi nei pressi delle attività commerciali.

Alla fine, come sempre, a pagarne le spese sono gli esponenti delle fasce più deboli della società: i lavoratori dipendenti e stagionali”.