Per consentire interventi su una parete rocciosa alta circa 100 metri e finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione, fino al prossimo 5 luglio, esclusi i giorni festivi e prefestivi e nella fascia oraria diurna 8:00-18:00, sulla strada statale 163 “Amalfitana”, nel comune di Conca dei Marini (SA) tra i km 25,400 e 25,600, è attivo un senso unico alternato regolato da movieri, con chiusure temporanee della carreggiata della durata massima di 10 minuti.

I lavori in corso, effettuati con l’intervento di una squadra di rocciatori, riguardano la rimozione di piante infestanti e in particolare di cactus che possono staccarsi dalla roccia e cadere sulla sede stradale.

PER LAVORI SU UNA PARETE ROCCIOSA, LIMITAZIONI AL TRANSITO SULLA STATALE 163 "AMALFITANA" A CONCA DEI MARINI (SA)









Si precisa che Anas sta intervenendo in danno sui costoni rocciosi di proprietà privata a seguito dell’inadempienza degli stessi proprietari delle ripe. E’ stato quindi necessario e urgente intervenire per garantire la transitabilità in piena sicurezza sulla statale.

Il provvedimento degli interventi e del senso unico alternato è stato concordato di intesa con la Prefettura di Salerno e l’Amministrazione comunale di Conca dei Marini.

Lungo l’intero tratto oggetto del presente disposto è imposto il divieto di sorpasso ed il limite massimo di velocità di 30 Km/h per tutti gli autoveicoli.