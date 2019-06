Como. Studente 15enne si tuffa nelle acque del lago per festeggiare la fine della scuola e perde la vita

Como. Una vera tragedia quella che si è consumata poco dopo mezzogiorno di oggi presso il lago della città. Uno studente 15enne voleva festeggiare la fine dell’anno scolastico e l’inizio delle vacanze estive insieme ai suoi amici con un tuffo da un pontile di Villa Geno, un punto molto bello e panoramico. Ma le acque profonde lo hanno ingannato e risucchiato. Probabilmente né lui né i suoi amici si erano resi conto del pericolo, dato che in quel punto le acque hanno già una profondità di circa una decina di metri. Il 15enne si è lanciato ma, non sapendo nuotare, è andato giù e non è più riemerso. Gli amici hanno immediatamente lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti in brevissimo tempo i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato il ragazzo a circa nove metri di profondità. Il 15enne è stato portato sul pontile dove gli sono state praticate le tecniche di rianimazione ma le sue condizioni erano estremamente gravi. E’ stato, quindi, trasportato in elicottero presso l’ospedale “Papa Giovanni” di Bergamo ma per lui non c’è stato nulla da fare essendo rimasto troppo a lungo in anossia.