Circumvesuviana, Lega Ambiente Campania denuncia: “Non ci sono più parole, né più scuse: la situazione è vergognosa”

I continui disagi arrecati alle centinaia di migliaia di utenti che si muovono con la Circumvesuviana, sono oggetto dell’ultima nota rilasciata da Lega Ambiente Campania, che denuncia una situazione che è diventata sempre più insostenibile, soprattutto nelle ultime settimane, tra guasti e disservizi vari.

“Nel fine settimana e ancora oggi abbiamo ricevuto numerose telefonate da turisti e cittadini che denunciavano la situazione vergognosa della linee della Circumvesuviana. Corse soppresse, treni cancellati avvisi che denunciano imprecisate e vaghe mancanze di materiali rotabili. Non ci sono più parole per descrivere una situazione indecente che ci fa vergognare agli occhi dei tanti turisti che in questi giorni stanno affollando le banchine della stazione di piazza Garibaldi e Porta Nolana. Basta con l’inaugurazione di nuovi treni, di proclami, di scaricabarile di responsabilità tra vertici dell’azienda, lavoratori, sindacati e politica. È chiaro che di quello che pensano e subiscono pendolari, viaggiatori e dei turisti non importa a nessuno”. Legambiente Campania in una nota commenta la situazione vergognosa ormai perdurante della Circumvesuviana.