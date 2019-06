Circumvesuviana, domenica all’insegna dei ritardi. Il piano straordinario funziona solo a metà

Ancora una domenica complicata per chi ha deciso di viaggiare con i treni EAV. I principali ritardi si sono registrati in mattinata, poi fortunatamente la situazione è andata migliorando. Anche il Campania Express, progettato affinchè i turisti possano raggiungere velocemente la Costiera Sorrentina, ha accumulato circa 15 minuti di ritardo.

Nel pomeriggio i treni sono riusciti a far fronte ai tanti bagnanti che si sono riversati in Costiera. Inoltre la stazione di Meta è stata presidiata dalla guardia giurata, carabinieri di Piano di Sorrento e quelli del decimo battaglione della Campania, che sono stati particolarmente funzionali per tenere sotto controllo l’ordine pubblico.

Dunque il piano straordinario di cui tanto si è discusso durante la settimana ha funzionato soltanto a metà. Si spera che nelle prossime settimane la situazione possa migliorare ed il servizio possa diventare efficiente al massimo.