Circumvesuviana, altri disagi: guasto alla stazione di Pozzano. Niente corse tra Vico Equense e Castellammare

Circumvesuviana. Comincia malissimo questo sabato per quanto riguarda il treno che collega Napoli e Sorrento. Poco fa, l’Ente Autonomo Volturno ha annunciato che si è verificato un guasto tra le stazioni di Pozzano e Vico Equense e un treno risulterebbero fermo totalmente: per questa ragione la circolazione ferroviaria è interrotta tra le stazioni di Castellammare e Vico Equense. Come si legge, i treni in partenza da Napoli limitano a Castellammare, mentre quelli in partenza da Sorrento limitano la corsa a Vico Equense.

Soltanto nella giornata di ieri, il presidente EAV Umberto De Gregorio aveva annunciato che la linea Napoli- Pompei-Poggiomarino sarà quasi del tutto cancellata per ‘rafforzare’ la tratta più frequentata dai turisti, la Napoli-Sorrento. Una rivoluzione annunciata dall’ente autonomo Volturno e che in via sperimentale interesserà solo domenica prossima, 23 giugno, il servizio Circumvesuviana. Se già di sabato si verificano questi guasti, però, non c’è sicuramente da essere positivi.