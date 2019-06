Circumvesuviana ancora una giornata nera e una vergogna per il turismo in Campania . Comincia malissimo questo sabato per quanto riguarda il treno che collega Napoli e Sorrento. Poco fa, l’Ente Autonomo Volturno ha annunciato che si è verificato un guasto tra le stazioni di Pozzano e Vico Equense e un treno risulterebbero fermo totalmente: per questa ragione la circolazione ferroviaria è interrotta tra le stazioni di Castellammare e Vico Equense. Come si legge, i treni in partenza da Napoli limitano a Castellammare, mentre quelli in partenza da Sorrento limitano la corsa a Vico Equense.

Soltanto nella giornata di ieri, il presidente EAV Umberto De Gregorio aveva annunciato che la linea Napoli- Pompei-Poggiomarino sarà quasi del tutto cancellata per ‘rafforzare’ la tratta più frequentata dai turisti, la Napoli-Sorrento. Una rivoluzione annunciata dall’ente autonomo Volturno e che in via sperimentale interesserà solo domenica prossima, 23 giugno, il servizio Circumvesuviana. Se già di sabato si verificano questi guasti, però, non c’è sicuramente da essere positivi.

Ci raccontano, con video e foto arrivati a Positanonews, di persone disperate che bloccate in galleria , sono scesi e saliti a piedi quasi al buio e con un caldo afoso sui treni in condizioni che definire da terzo mondo è poco.