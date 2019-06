Cilento, meta turistica in crescita tra costa e montiera

Il Cilento è una meta turistica in crescita. Così come abbiamo potuto testare la scorsa settimana all’evento promosso dall’Anso, questa terra generosa dalle dolci colline ricoperte dagli ulivi, che guardano al blu della costa, offre al turista moltissime esperienze da vivere, dai vivaci torrenti, ai boschi di castagni e lecci

nella montiera, dove è possibile scorgere paesi abbarbicati alle rocce, mentre a valle le case sono sulle rive marine. In questo contesto si trova il magnifico Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula, che godono di fama internazionale grazie all’inserimento nei patrimoni dell’Unesco nel 1998. Il mare pluripremiato, la suggestione dei riti antichi che si rinnovano, stanno rendendo questo territorio molto appetibile dal punto di vista turistico. Il Cilento è un crocevia tra bellezza e buon cibo, infatti dal punto di vista dell’enogastronomia nel Parco si trovano addirittura 14 presidi Slow Food con prodotti tipici a marchio Parco. Da Casalvelino al monte Gelbison, da zero a duemila metri, in meno di un’ora, è possibile trovare tutto ciò che un turista possa desiderare, dal relax alla cultura.