Una notizia che non avremmo voluto scrivere proprio ora: ci ha lasciato Enzo Canzanella. Positano e Praiano in Costiera Amalfitana piangono un grande uomo che ha combattuto sempre col sorriso contro quel brutto male.

Ieri sera era stato portato in ospedale d’urgenza e poche ore fa ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti noi.

Enzo aveva sempre un sorriso per tutti, affrontava il dolore con forza per i figli e la famiglia, cercava di non essere un peso con nessuno.

Per noi sarà una grande mancanza, uomo buono e onesto. Aveva una grande fede nella Madonna di Positano ed ora la mamma Celeste lo accoglierà nelle sue braccia.

Ciao Enzo

Domani i funerali alle 9 presso la chiesa Madre di Positano.