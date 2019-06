Chiusa la strada a Pozzano per rischio frane. Per Sorrento da Castellammare solo per le gallerie Rischio frana a Pozzano. Paura sulla Statale sorrentina per il pericolo di cedimento di una parte del costone. Chiusa la strada, la penisola sorrentina è raggiungibile tramite le gallerie. Sul posto i vigili urbani del comune di Castellammare e i vigili del fuoco. Dopo lo stop alla viabilità si sta procedendo all’evacuazione della zona per motivi di sicurezza. C’è, infatti, il pericolo che a crollare sulla strada siano dei massi