Chef Gianfranco Pascucci ad Amalfi per le riprese di Gambero Rosso TV

Una cooking star è giunta ieri ad Amalfi per le riprese con la troupe di Gambero Rosso. Stiamo parlando dello chef Gianmarco Pascucci, proprietario del ristorante Pascucci al Porticciolo. Specialista in materia ittica e della tradizione culinaria legata al pesce, Pascucci racconta in tv (canale 412 di Sky) a “Com’è profondo il mare”, le tipologie di pesca a seconda delle profondità marine e la diverse proposte di cucina nel Bel Paese.

Visualizza questo post su Instagram Gambero Rosso TV…. Un post condiviso da Ristorante Marina Grande (@ristorantemarinagrandeamalfi) in data: 6 Giu 2019 alle ore 8:05 PDT

Chef Gianmarco Pascucci, stella Michelin dal 2012, tre forchette nella Guida Gambero Rosso, tre cappelli sulla Guida Ristoranti L’Espresso e miglior ristorante di pesce d’Italia secondo l’Espresso, è stato visto a fare shopping in giro in giro per la ridente Amalfi. Con le telecamere lo chef si è poi portato al ristorante Marina Grande, dove sono avvenute le riprese, che prossimamente vedremo su Sky, in un servizio sulla Costiera Amalfitana.